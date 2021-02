Am Treptower Park hat sich am Mittwochmorgen ein Unglück ereignet: Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wird ein Mann vermisst, der mit zwei weiteren Personen offenbar in einem Eisloch in einem Teich baden wollte. Zunächst hatte die Feuerwehr getwittert, alle drei Personen seien ins Eis eingebrochen.

52 Einsatzkräfte sind demnach vor Ort, auch Taucher sind zu der Unglücksstelle geeilt. Drei männliche Personen seien offenbar bewusst in das Eisloch eingestiegen, mutmaßlich zum Baden oder Tauchen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochvormittag.

Zwei von ihnen hatten sich demnach bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst ans Ufer begeben. Zum Alter der Betroffenen lagen keine Angaben vor.

Auf Fotos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, ist zu sehen, wie Feuerwehrleute in einem Boot den See befahren und mit einer Kettensäge das Eis aufbrechen. Im Treptower Park gibt es nur einen See: den Karpfenteich südlich des sowjetischen Ehrenmals.

Die Berliner Feuerwehr warnt seit Tagen eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. Sie seien trotz des Frostes nicht tragfähig.

"Bitte klären sie besonders ihre Kinder auf, denn für die Jüngsten ist die Verlockung oft zu groß", schreibt die Feuerwehr in einem Tweet. (mit dpa)