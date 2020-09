Im Untersuchungsausschuss „Gedenkstätte Hohenschönhausen“ des Abgeordnetenhauses gibt es eine Unterbrechung, noch bevor der für Dienstagmorgen geladene entlassene Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe seine Aussage begonnen hat. Denn der wegen Belästigungsvorwürfen gegen seinen Stellvertreter Helmuth Frauendorfer aus dem Amt enthobene Knabe weigert sich, zu sprechen.

Er sei aufgrund eines Schreibens von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) verunsichert, über welche Themen er reden dürfe und über welche nicht, sagt Knabe. Am Tag, an dem ihm die Ladung zum Untersuchungsausschuss zugestellt worden sei, habe er außerdem einen Brief von Lederer erhalten, in dem Vorgaben bezüglich seiner Aussage standen.

Dass vor einem Untersuchungsausschuss geladene Zeugen eine Aussagegenehmigung, auch mit inhaltlichen Ausführungen, erteilt bekommen, ist allerdings ein Standardprozedere. Das betont am Dienstag auch die Ausschussvorsitzende Sabine Bangert (Grüne). Jene Aussagegenehmigung für Knabe liege vor.

Nach Tagesspiegel-Informationen ist die Aussagegenehmigung auf den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses beschränkt. Damit darf sich Knabe zu den Fragen des Ausschuss voll äußern.

Die Ausschussvorsitzende Bangert droht Knabe ein Ordnungsgeld an, sollte er sich weiter weigern, zu sprechen. Der Ausschuss ist zur Stunde unterbrochen.

"Man will mir einen Maulkorb umhängen, um meine Aussage zu manipulieren", begründet Knabe seine Weigerung. "Da mache ich nicht mit." Lederer habe ihm in dem Schreiben untersagt, von der Atmosphäre an seinem ehemaligen Arbeitsplatz zu berichten. Ebenso dürfe er nicht von den Gesprächen mit dem Personalrat erzählen.