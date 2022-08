Die Tourismus-Branche in Berlin erholt sich. Jetzt liegen auch ganz offiziell Zahlen für das erste Halbjahr 2022 vor: Fast 4, 4 Millionen Gäste reisten in den ersten sechs Monaten nach Berlin, sie verbrachten rund 11,2 Millionen Nächte in den Hotels der Stadt. Dies teilte das Landesamts für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit.

Das entspricht rund 65 Prozent des Vorkrisenniveaus bei den Ankünften und etwa 70 Prozent bei den Übernachtungen. Demnach bliebt Deutschland mit 64 Prozent Anteil an den Übernachtungen wichtigster Markt, doch mehr und mehr internationale Gäste reisen wieder in die Hauptstadt: Lag deren Anteil an den Übernachtungen 2021 wegen der Pandemie noch bei 29 Prozent, waren es zwischen Januar und Juni 2022 bereits 36 Prozent.

Touristen aus dem Vereinigten Königreich, der Niederlande und Spanien

Zu den wichtigsten Europa-Märkten zählten im ersten Halbjahr dieses Jahres das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Spanien. Stärkster Überseemarkt sind die USA.

„Die Gäste kommen wieder zurück nach Berlin. Ein gutes Zeichen. Berlin hat nichts von seiner Attraktivität verloren“, sagte Burkhard Kieker, Geschäftsführer des landeseigenen Tourismusmarketing-Agentur Visit Berlin. Seiner Ansicht nach habe das Restart-Programm für die „visitor economy“, also die Tourismuswirtschaft, das Visit Berlin gemeinsam mit der Senatswirtschaftsverwaltung umgesetzt hat, hat entscheidend zu diesen guten Zahlen beigetragen.

Auch international steht die Hauptstadt gut da: Im Juni dieses Jahres wies laut Visit Berlin die Destination Berlin eine durchschnittliche Hotelauslastung von 80,4 Prozent auf. Damit könne Berlin im internationalen Vergleich einen sehr guten Neustart der Tourismusbranche vorweisen – noch vor Lissabon (80,1 Prozent), Paris (80,0 Prozent), New York (79,6 Prozent) und London (78,5 Prozent), aber hinter Barcelona (84,3 Prozent).

Besucherzahlen der Berliner Bühnen fast wieder so hoch wie 2019

Die Gästezahlen der touristischen Attraktionen Berlins haben sich im ersten Halbjahr ebenfalls positiv entwickelt. Dem Marktforschungstool „Visitor Insight“ zufolge, in das unter anderem Daten des Interessenverbands der touristischen Attraktionen Berlins (Intoura) einfließen, sind die Besucherzahlen der Bühnen fast wieder so hoch wie 2019. Museen, Gedenkstätten und touristische Attraktionen meldeten nur noch ein Viertel weniger Gäste als im Vor-Corona-Jahr. Insbesondere der Juni sei ein starker Monat gewesen.

Zusammen mit der Senatswirtschaftsverwaltung hatte die Tourismusagentur verschiedene Programme entwickelt, um den Neustart zu fördern. So soll aktuell die Sommerkampagne „Visit the world of Berlin“ Lust auf einen Berlin-Besuch machen, die Stadt wird „sommerlich in Szene gesetzt“.

Das Thema „Going local Berlin“ ebenfalls vermarktet: Hier sollen alle zwölf Bezirke einbezogen werden und zeigen, was sie zu bieten haben, um die Touristenströme zu entzerren.

Seit April tourt Visit Berlin durch Europa und Amerika, um Journalisten in aller Welt Neuigkeiten aus Berlin zu präsentieren. Um das Tagungs- und Kongressgeschäft zu stärken, wurde für dieses Segment die Kampagne „Erzähl mir, Berlin“ entwickelt. Ein Branchenevent mit 800 Teilnehmer:innen aus der Reiseindustrie und Kongressbranche in Berlin werde gerade vorbereitet, hieß es.