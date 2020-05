Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, können ihre Kinder bei Bedarf auch weiterhin länger als vier Stunden in der Kita betreuen lassen. Das stellte die Senatsbildungsverwaltung am Dienstag auf Anfrage klar. Bei Trägern und Eltern war es zuvor zu Verwirrung wegen den bisherigen Vorgaben der Senatsverwaltung gekommen: Einige Kitas hatten offenbar Eltern mitgeteilt, dass sie künftig nur noch einen Anspruch auf vier Stunden Betreuung pro Tag hätten.

Tatsächlich stand in einem Schreiben der Bildungsverwaltung vom Montag an die Träger, dass der Betreuungsanspruch für alle Kinder grundsätzlich auf maximal vier Stunden pro Tag beschränkt sei, und weiter: „Dies kann bedeuten, dass auch bei Eltern aus systemrelevanten Berufen die bisher vereinbarten Betreuungszeiten in der Notbetreuung eingeschränkt werden müssen.“

Schreiben war „möglicherweise missverständlich“

Dies sei „möglicherweise missverständlich“ gewesen, teilte die Bildungsverwaltung am Dienstag mit. Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen hätten bei Bedarf weiterhin einen erweiterten Anspruch, stellte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) klar. Mit ihnen solle vor Ort in den Kitas im Einvernehmen geklärt werden, welchen Bedarf genau sie haben.

Ein neues Schreiben an die Träger, das dies klarstellt, gab die Bildungsverwaltung am Dienstag heraus. Für Personen mit systemrelevanten Berufen soll eine über vier Stunden „hinausgehende erweiterte Betreuung unter Berücksichtigung des individuellen Bedarfs vor Ort vereinbart werden“, heißt es nun.

Mehr zum Thema Der Plan, die Reaktionen, die Probleme So will Berlin in den Kitas Notbetreuung für alle anbieten

In dem Schreiben wird auch die Hotline der Senatsverwaltung genannt, an die sich Eltern wenden können, wenn keine einvernehmliche Lösung zwischen Kita und Eltern gefunden werden konnte. Ab Donnerstag, 14. Mai, ist diese unter der Telefonnummer 030-902276600 täglich von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr erreichbar.