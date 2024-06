EM-Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin Lange Schlangen beim Eröffnungskonzert

Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft ist am Mittwochabend Deutschlands bekannteste Fanmeile in Berlin eröffnet worden. Bei der rund zweistündigen Show am Brandenburger Tor gab es Auftritte von Rapper Luciano, dem Popsänger Alvaro Soler sowie den Sängerinnen Elif und Leony.

Die Veranstalter baten Fans, frühzeitig zum Gelände zu kommen, um längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden. Bereits ab 16 Uhr war Einlass. Trotzdem bildeten sich am Abend lange Schlangen auf Richtung Potsdamer Platz.

Die Polizei riet Besuchern des Eröffnungskonzerts deshalb, „alternativ den nördlichen Zugang über die Dorotheenstraße“ zu nutzen, schrieb die Behörde auf der Plattform X. „Wenn Sie noch auf der Anfahrt sind, weichen Sie bitte auch gern auf den Zugang aus der Richtung Scheidemannstr./Yitzhak-Rabin-Straße aus. Dort ist der Zustrom aktuell noch nicht so stark wie an den anderen Zugangsmöglichkeiten“, so die Polizei.

Die Fanmeile in der Hauptstadt zählte zu den größten Schauplätzen der Heim-WM im Jahr 2006, dem „Sommermärchen“. Parallel dazu wird am Mittwoch auch ein umfassendes Kulturprogramm eingeläutet, das die EM in Berlin begleitet - darunter Lesungen, Ausstellungen und ein Sommerkino. (Tsp, dpa)