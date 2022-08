Die Sommerferien sind vorbei, das Fußballturnier des Jahres liegt auch hinter uns. Die Europameisterschaft der Fußballerinnen in England war ein mitreißendes Sportereignis, da passten Fußballfieber und Feriengefühle mal wieder bestens zusammen. Die Männer-WM im diktatorisch regierten, Menschenrechte missachtenden Katar, die im Winter ansteht, werde ich mir nicht anschauen.

Toll wäre nun, wenn der Schwung des EM-Turniers der Zuschauerrekorde, der schönen Spiele und des starken deutschen Teams sich für unsere lokalen Fußballerinnen nachhaltig auswirkt. Gleich fünf Vereine aus Berlin spielen in dieser Saison in der Regionalliga. Das ist immerhin die dritthöchste Spielklasse in Deutschland und immer noch die höchste, in der Berliner Vereine derzeit unterwegs sind.

Die Fußballerinnen des FC Viktoria 89 aus Lichterfelde wollen das mit neuen Investorinnen ändern und haben als erstes Ziel den Zweitliga-Aufstieg. Ähnlich ambitioniert geht Türkiyemspor aus Kreuzberg, der Vorjahreszweite, in die Saison, trainiert von der ungarischen Nationalspielerin Erika Szuh.

1. FC Union vor Hertha BSC

Und auch der 1. FC Union hat mit der neuen, vom DFB gekommenen Trainerin Ailien Poese sowie der Ankündigung, sich zu professionalisieren, viel vor. In Köpenick wurde die Wichtigkeit, ein erfolgreiches Frauenteam im Verein aufzubauen, eher erkannt als bei Hertha BSC in Westend, wo die entsprechende Diskussion gerade erst beginnt.

Auffällig ist die Ballung im Südwesten Berlins: Neben Viktoria spielen Stern 1900 aus Steglitz und Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf in der Regionalliga. Für beide geht es vor allem darum, die Klasse zu halten.

Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust mit Familie oder Freund:innen bei dem einen oder anderen Verein vorbeizuschauen. Alle Regionalliga-Spieltermine finden Sie zum Beispiel hier bei fupa.net. Support your local Fußballerinnen!

