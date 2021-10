Bei Durchsuchungen im Motorradrocker-Milieu in Brandenburg sind am Donnerstagmorgen drei Mitglieder der Hells Angels verhaftet worden. Im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsuchte die Polizei sechs Wohnungen in Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund, wie ein Sprecher des Präsidiums Potsdam sagte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet. Nach diesem Bericht gab es auch Durchsuchungen in Berlin. Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt machten dazu zunächst keine Angaben.

In Brandenburg werde insgesamt gegen vier Hells-Angels-Rocker ermittelt, erklärte der Potsdamer Polizeisprecher. Es gehe um den Handel mit Betäubungsmitteln „in nicht geringen Mengen“. Ziel der Durchsuchungen seien Beweismittel wie Datenträger, Handys und Vermögenswerte.

Dem Sprecher zufolge gingen den Durchsuchungen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Möglich wurden sie durch entschlüsselte Daten des Kurznachrichtendienstes Encrochat.

Kriminelle nutzten Kryptohandys von Encrochat

Sogenannte Kryptohandys von Encrochat wurden vor allem von Kriminellen genutzt. Der Dienst galt wegen seiner aufwendigen Verschlüsselung als nicht zu knacken, die Kriminellen fühlten sich sicher.

[Lesen Sie mehr bei Tagesspiegel Plus: Datenschatz Encrochat: Die umstrittene Krypto-Jagd auf Drogenbosse, Waffenhändler, Clans]

Doch der Polizei in den Niederlanden und Frankreich war es im vergangenen Jahr gelungen, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen. 60.000 Teilnehmer hatten den aufwendig verschlüsselten Chatdienst genutzt.

Auch die deutschen Behörden bekamen die Daten aus Frankreich über das Bundeskriminalamt (BKA), allein bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind bis zu 40 Verfahren anhängig.

Mehr zum Thema Organisierte Kriminalität Berliner Staatsanwaltschaft darf Encrochat-Daten verwenden

Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnten die Erkenntnisse aus den Daten nicht vor Gericht verwertet werden. Die Staatsanwaltschaft wehrte sich jedoch im August vor dem Kammergericht erfolgreich gegen eine entsprechende Entscheidung des Landgerichts. (Tsp, dpa)