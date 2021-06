Pflegenot, klamme Klinikkassen, drohende Streiks – wenn sich die Gesundheitsminister der Länder an diesem Mittwoch in München treffen, wird es neben den Widrigkeiten der Pandemie auch um die Forderungen der Krankenhaus-Mitarbeiter gehen. Beschäftigte aus den Kliniken wollen in den Landeshauptstätten jeweils von den Gesundheitsministerien protestieren. In München wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einer Kundgebung erwartet, wo er mit Verdi-Vertretern sprechen soll.

Im Kern geht es der Gewerkschaft darum, alle Beschäftigten landeseigener Kliniken – auch in deren Töchterfirmen – nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) zu bezahlen. Insbesondere in Brandenburg erhalten selbst examinierte Krankenpfleger oft einige Hundert Euro brutto weniger im Monat.

Pflegekräfte aus Berlins landeseigenen Vivantes-Kliniken und der Charité fordern zudem einen „Entlastungstarifvertrag“, der letztlich bis zu zehn Prozent mehr Kollegen auf den Stationen bedeuten könnte. Wie berichtet hatten in Verdi organisierte Pflegekräfte die Vorstände von Vivantes und Charité im Mai zu Verhandlungen aufgefordert: Zwar gelten seit 2019 von der Bundesregierung eingeführte Mindestbesetzungen pro Station, in der Praxis – so der Vorwurf – würden diese nur sehr vage berücksichtigt.

Sollte ein neuer Entlastungstarifvertrag nicht bis zum 20. August zustande kommen, wolle man zum Streik aufrufen. Ein Arbeitskampf fiele so in die Hochphase des Wahlkampfes für Abgeordnetenhaus und Bundestag.

Beschäftigte der Tochterfirmen der Vivantes-Kliniken für Speisen, Haustechnik und Transporte fordern mehr Lohn. Hannes Heine

Die Spitzen von Vivantes und Charité verwiesen darauf, dass schon im Sinne der von Verdi gewünschten Flächentarife nicht die beiden Klinikketten, sondern der Kommunale Arbeitgeberverband zuständig sei. Dessen Dachverband wiederum hat das heikle Thema an sich gezogen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort von Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) auf Frage des Abgeordneten und CDU-Wissenschaftsexperten Adrian Grasse hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Sowohl Vivantes als auch die Universitätsklinik gehörten Berlins kommunalem Arbeitgeberverband (KAV) an, heißt es in dem Schreiben, der KAV sei seinerseits Mitglied im Dachverbandverband der kommunalen Arbeitgeber (VKA): „Der VKA sieht die Verantwortung für Tarifverhandlungen bei sich und hat seinen Mitgliedern (also auch KAV Berlin) die Verhandlung unter Androhung von Verbandsstrafen untersagt. Vor diesem Hintergrund entsprechen Forderungen, wonach bis zum 20.08.2021 eine Tarifeinigung erzielt werden solle, nicht den gesetzten Rahmenbedingungen.“

In der Gewerkschaft wird argumentiert, dass die Berliner Klinikchefs etwaige Tarifentscheidungen auch außerhalb ihrer Verbände treffen können. Am Freitag wird Verdi deshalb nachlegen: Am Kreuzberger Urban-Krankenhaus gibt es eine Kundgebung. Wie zuvor schon an den Vivantes-Kliniken in Reinickendorf, Friedrichshain, Hellersdorf sowie am Charité-Campus in Mitte überreichen Pflegekräfte dann ihre Forderungen symbolisch an Lokalpolitiker.

Die Vivantes-Kliniken haben die Sonderausgaben in der Pandemie trotz Zuschüssen nicht decken können. In den Vivantes-Tochterfirmen, in denen mehr als 1000 Beschäftigte arbeiten, wird weniger als TVÖD-Niveau gezahlt.

Bundesgesetzlich ist geregelt: Die Krankenkassen kommen für Personal und Medikamente, die Länder für Technik und Bauten auf. Das gilt für Kliniken privater, kirchlicher und staatlicher Betreiber. Allerdings können durch Gesetze und Tarifverträge bestimmte Personalvorgaben gemacht werden.