Nach 15 Jahren in der CDU hat Cornelia Flader, Stadträtin für Kultur, Weiterbildung, Schule und Sport in Treptow-Köpenick, ihre Partei verlassen. Wie sie am Sonntag mitteilte, sei der Austritt der "Abschluss eines langen Weges des Auseinanderlebens auf allen Ebenen". Die Nominierung des CDU-Kanzlerkandidaten ohne Beteiligung der Basis habe "das Fass zum Überlaufen" gebracht. Aber auch die Maskenaffäre, die schlechten Listenplätze für Kandidaten aus dem Ostteil der Stadt und die "orientierungslose Pandemiepolitik" hätten zu der Entscheidung geführt. In der CDU gehe es "nur noch um die Sicherung der eigenen Machtansprüche". Flader kritisiert auch eine "Intransparente Hinterzimmerpolitik", die sich bis in die bezirklichen Strukturen der Partei ziehe.

Ganz konkret beklagt sie, dass es keine Zusammenarbeit mit dem Kreisvorsitzenden Maik Penn gebe. Cornelia Flader war 2016 Stadträtin geworden, als Nachfolgerin von Schulstadtrat Michael Vogel. Eigentlich war Penn damals von der Fraktion für diesen Posten nominiert worden, doch dagegen hatte Vogel protestiert. Er drohte die Fraktion zu verlassen. Dann hätte die CDU keinen Stadtrat stellen können. Penn kandidiert bei den Wahlen im Herbst erneut fürs Abgeordnetenhaus.

Cornelia Flader, die lange Jahre als Lehrerin und Schulleiterin gearbeitet hat, will bis zu den Wahlen im Amt bleiben, als parteilose Stadträtin.