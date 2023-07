Enttäuschte Erwartungen Mama hat Geburtstag und niemanden interessiert’s

Es muss 2019 gewesen sein, als Carolina Meißner der Unterschied so richtig auffiel. Wie jeden Tag waren sie und ihr Mann bis nach Mitternacht wach. Aber heute war ein besonderer Tag – der Tag vor Carolinas Geburtstag. Seitdem die beiden ein Paar waren, hatte ihr Mann ihr stets pünktlich um 0 Uhr gratuliert, in den ersten Jahren ihrer Beziehung auch ein Geschenk überreicht. Mit den Jahren war aus dem Geschenk ein Yes-Törtchen mit Kerze geworden. Für die Mutter zweier Kinder war auch das okay.