Es liegt was in der Luft, nämlich eine Verlängerung für den Flughafen Berlin Tegel, der wohl doch nicht vorzeitig Mitte Juni geschlossen werden kann: Berlins Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat für den heutigen Mittwoch (14.30 Uhr) kurzfristig zu einer Videopressekonferenz eingeladen. Als Thema ist die „Entwicklung des Flugverkehrs“ angegeben.

Es gibt nämlich wieder eine, was vor Wochen niemand erwartet hatte, nach dem Corona-Totaleinbruch.

Just ab 15. Juni, an dem Tag sollte Tegel zunächst für zwei Monate vorübergehend schließen, wollen nun Airlines wie der Berliner Marktführer Easyjet, der irische Billigflieger Ryanair oder auch die Lufthansa wieder durchstarten – rechtzeitig vor den Sommerferien.

Und auch eine Abfertigung des gesamten Flugverkehrs der Hauptstadtregion am alten Schönefelder Airport (SXF) ist damit nicht wie ursprünglich vorgesehen möglich.

Wie der Tagesspiegel exklusiv berichtete, können in Schönefeld/Alt wegen der weiterhin geltenden Corona-Sicherheitstandards und Mindestabstandsvorgaben nur 10.000 statt der üblichen 30.000 Passagiere pro Tag abgefertigt werden. In den letzten Wochen hatten an beiden Airports pro Tag im Schnitt 2500 Passagiere ein- oder ausgecheckt.

Selbst wenn Airlines nur mit zehn Prozent ihrer Kapazitäten loslegen, wäre Schönefeld/Alt schon am Limit. Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass Flughafenchef Lütke Daldrup eine vorzeitige Schließung von Tegel abblasen wird.