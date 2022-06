Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der gemeinsam mit einem Komplizen am 13. Januar 2022 mit einer Schusswaffe den Angestellten einer Tankstelle in Gropiusstadt in Berlin-Neukölln überfallen hat.

Gegen 21.55 Uhr trat einer der gesuchte Mann an den Verkaufstresen der Tankstelle in der Fritz-Erler-Allee heran und bedrohte den 36 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Waffe, teilte die Polizei mit.

Sein Komplize sei währenddessen in der Tür des Verkaufsraums stehen geblieben. Der Bewaffnete habe den Angestellten aufgefordert, Geld und Zigaretten in eine mitgebrachte Sporttasche zu füllen.

Nachdem der 36-Jährige der Forderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute in Richtung Wutzkyallee, heißt es von der Polizei weiter.

Der Angestellte blieb körperlich unverletzt. Die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung dauern an.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Nun sucht die Polizei mit Bildern den Tatverdächtigen.

Der Mann bedrohte den 36-Jährigen Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe. Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Der Überfall fand in einer Tankstelle in der Fritz-Erler-Allee in Berlin-Neukölln statt. Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473 130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)