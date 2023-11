„Er hat uns einfach ausgetauscht“ Wie es sich anfühlt, wenn der Ex-Partner eine neue Familie gründet

Wenn eine Beziehung endet und der Ex-Partner sich neu verliebt, ist das nie leicht. Erst recht nicht, wenn Kinder beteiligt sind. Bekommt der Ex dann auch noch weitere Kinder mit der neuen Partnerin oder die Ex mit einem neuen Partner, kann das für den/die Verlassenen zur Herausforderung werden. Dann kommen einerseits Ängste auf, Vater oder Mutter könnten plötzlich weniger Interesse an den Kindern aus der alten Beziehung haben. Andererseits kann sich auch die finanzielle Situation der alten Familie ändern, wenn plötzlich mehr Menschen ein Anrecht auf Unterhalt haben. Hier erzählen zwei Mütter und ein Vater, wie sie die neue Familiengründung des Ex-Partners erlebt haben.