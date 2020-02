Seit Jahren zündet Marcel G. Autos an. Nun wurde er zum vierten Mal verurteilt. Drei Jahre und sechs Monate Haft verhängte das Landgericht am Mittwoch und ordnete außerdem die Unterbringung des 30-jährigen Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Ohne Behandlung sei der Angeklagte für die Allgemeinheit gefährlich. Laut psychiatrischem Gutachten leidet er unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typus.

Fünf Anschläge sahen die Richter als erwiesen an. Bei der Serie in der Zeit von Anfang Juli bis zum 6. August 2019 seien elf Fahrzeuge vollständig ausgebrannt oder beschädigt worden.

G. habe Grillanzünder auf die Reifen der Wagen platziert – zum Teil hätten die Flammen auf umstehende Fahrzeuge übergegriffen.