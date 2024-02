Er soll in drei Monaten raus Ältestem Berliner Kinderladen nach 52 Jahren Mietvertrag gekündigt

Einer der beiden ältesten Kinderladen Berlins steht vor dem Aus: Seit 1972 ist die Elterninitiativ-Kindertagesstätte (EKT) am Schillerpark fester Teil des Kiezes rund um die Müllerstraße in Wedding. Am vergangenen Freitag nun erhielt die Einrichtung nach 52 Jahren die Kündigung. Bis zum 19. Mai soll sie die Erdgeschossräume an der Türkenstraße 15 verlassen.