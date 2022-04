Ein Motorradfahrer hat in Berlin-Köpenick versucht, mit seiner Crossmaschine auf dem Hinterrad zu fahren, und sich dabei schwer verletzt.

Der 32-Jährige trug bei dem waghalsigen Manöver am Sonntagmittag in der Nähe des Müggelturms keinen Helm, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach befuhr der Mann gegen 13.45 Uhr den Weg zur Gaststätte "Marienlust".

Zeugen beobachteten, wie der Fahrer nach mehreren Versuchen die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf den Asphalt stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen am Kopf in eine Klinik gebracht. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt den Unfallhergang. Der Fahrer müsse sich wegen Ordnungswidrigkeiten verantworten, sagte ein Sprecher. (Tsp, dpa)