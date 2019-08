Die Notstromversorgung am neuen Hauptstadtflughafen BER funktioniert – und zwar auch bei einem Blackout. Die Anlagen haben den „Black-Building-Test“ des Tüv Rheinland überstanden, teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit.

In der Nacht zum Montag war der Strom für diesen Test im Rahmen der laufenden Technik-Generalproben im Terminal, an den Landebahnen und den Feuerwachen abgeschaltet worden. Die Notstromaggregate sprangen rechtzeitig an. Der BER habe einen wichtigen Test erfolgreich bestanden, erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.