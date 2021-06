Fast 900 Einzeldosen bei Impf-Aktion in Marzahn-Hellersdorf verabreicht – Gesundheitsamt spricht von „Punktlandung“

Fast 900 Einzeldosen seien am Samstag verimpft worden, meldete das Gesundheitsamt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf am Samstagabend auf Anfrage des Tagesspiegels. Damit seien nicht nur die für diesen Tag eingeplanten, sondern auch die am Freitag übrig gebliebenen Dosen verabreicht worden. Der Sprecher des Gesundheitsamtes Pedersen nannte dies eine „Punktlandung“.

Viele Personen hätten sich über das Internet zur Impf-Aktion informiert und seien den Aufrufen des Bezirksamtes am Samstagnachmittag gefolgt. Da zwischenzeitlich nur wenig Andrang an der Impfstation in der Otto-Rosenberg-Straße herrschte, entschied das Bezirksamt, die Impf-Aktion für alle Marzahner und Hellersdorfer zu öffnen. Daraufhin seien dann viele Menschen aus dem Bezirk gekommen, um das Angebot für eine Impfung ohne Termin wahrzunehmen. Am Samstagabend seien dann alle eingeplanten Dosen verabreicht worden, sagte Pedersen. Bis zuletzt hätten die Impfwilligen die freie Wahl über den Impfstoff gehabt.

Wieso es zu dem Abflauen der Nachfrage am frühen Samstagnachmittag kam, könnte nicht geklärt werden, sagte Pedersen. Neben dem Wetter sei es auch möglich, dass bereits viele Menschen aus den eingeladenen Straßenzügen ihre Impfung erhalten hätten. Hierzu gäbe es aber keine Datenübersicht. Insgesamt seien viele Menschen erreicht worden. Diese hätten sich vielfach lobend über die Organisation geäußert, Verdruss oder Unmut habe es keinen gegeben.

Am Sonntagmorgen startet die Impf-Aktion am S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße erneut. Es werde, so betonte Pedersen, zunächst wieder entsprechend der geplanten Reihenfolge geimpft. Alle Menschen aus den eingeladenen Straßen sollen die Möglichkeit zu einer Impfung erhalten.

Wer sich am Sonntag impfen lassen möchte, muss durch Personalausweis oder Meldebescheinigung dokumentieren, dass er im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wohnt. Nach Möglichkeit sollte auch der eigene Impfpass mitgebracht werden. Eine FFP2-Maske ist Pflicht. Der für Moderna erforderliche zweite Termin wird dann in der Halle direkt vergeben.