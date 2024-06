Ergebnisse des Zensus 2022 Berlin hat weniger Einwohner als angenommen

Berlin hat weniger Einwohner als zuletzt prognostiziert. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Zensus 2022 hervor. Zum Stichtag 15. Mai 2022 lebten demnach 3.598.006 Menschen in der deutschen Hauptstadt. Damit ist die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren weniger stark gestiegen als angenommen.

Zum Vergleich: Für Mitte 2022 errechnete das Amt für Statistik Berlin zuletzt eine Einwohnerzahl von 3.726.657, das sind rund 128.651 mehr. Die Zahl basierte auf einer Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011 und ist damit mit einigen Unsicherheiten verknüpft.

Für das Land Berlin könnte die geringere Einwohnerzahl drastische Folgen haben. Ihm stehen damit voraussichtlich schon im laufenden Jahr weniger Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich zu. Über die konkreten Konsequenzen des Zensus für den Berliner Haushalt will Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstagnachmittag informieren.

Der Zensus 2022 ist eine statistische Erhebung und gibt neben der Anzahl der Einwohner auch Auskunft über die Bevölkerungsstruktur – also macht zum Beispiel Angaben zum Alter, zum Geschlecht, dem Migrationshintergrund und dem Familienstand von Einwohnern. Veröffentlicht werden auch Informationen zu Bildungsabschlüssen, Wohnungsgrößen und der Erwerbstätigkeit der Menschen.

