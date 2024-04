„Erhebliche Verkehrseinschränkungen“ Diese Straßen sind zum Halbmarathon in Berlin gesperrt

Autofahrer in Berlin müssen sich zum Wochenende auf zahlreiche Einschränkungen einstellen: Für den Halbmarathon am Sonntag wurden bereits am Freitagmorgen erste Sperrungen in Tiergarten eingerichtet, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Seit 6 Uhr ist die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Behrenstraße gesperrt. Ab etwa 18 Uhr wird die Straße des 17. Juni dann in beiden Richtungen ab Großer Stern geschlossen.

Auch auf der Ebertstraße, John-Foster-Dulles-Allee, Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße Ecke Dorotheenstraße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße und Paul-Löbe-Allee werden dann Sperrungen für den Halbmarathon eingerichtet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ab Sonntag 7 bis etwa 17.30 Uhr ist die Straße Unter den Linden dann zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße für den Autoverkehr dicht.

Die gesamte Laufstrecke ist dann ab 8 Uhr gesperrt. Die 21,0975 Kilometer lange Runde führt die etwa 36.000 Läufer vorbei an einigen der markantesten Punkte der Stadt: Großer Stern, Ernst-Reuter-Platz, Schloss Charlottenburg, Kurfürstendamm, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie und Stadtschloss Berlin, Gendarmenmarkt und Brandenburger Tor.

„Kraftfahrzeuge können die Laufstrecke nicht bzw. nur bei Freigabe durch die Verkehrsposten queren“, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Während des Rennens sei das Queren auch für den Fuß- und Radverkehr nur eingeschränkt möglich.

Streckenverlauf Halbmarathon Straße des 17. Juni – Ernst-Reuter-Platz – Otto-Suhr-Allee – Spandauer Damm – Schloßstraße – Kaiserdamm – Sophie-Charlotten-Straße – Wundtstraße – Neue Kantstraße - Kantstraße – Windscheidstraße – Droysenstraße – Nestorstraße – Kurfürstendamm – Tauentzienstraße – Wittenbergplatz – Kleiststraße – Nollendorfplatz – Bülowstraße – Potsdamer Straße – Potsdamer Platz – Leipziger Straße – Wilhelmstraße – Kochstraße – Friedrichstraße – Leipziger Straße – Breite Straße – Schloßplatz – Werderscher Markt – Französische Straße – Markgrafenstraße – Mohrenstraße – Charlottenstraße – Französische Straße – Glinkastraße – Unter den Linden – Pariser Platz – Brandenburger Tor – Straße des 17. Juni

Die VIZ rechnet mit „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“ während des Rennens und empfiehlt, U- und S-Bahnen zu nutzen. Autofahrer sollten auf die Stadtautobahn A100 ausweichen und zur Querung der Laufstrecke den Tiergarten-Tunnel (B96) und den Tunnel am Adenauerplatz nutzen.

Startzeiten Halbmarathon Der Berliner Halbmarathon ist der Saisonauftakt für Läufer, Walker, Inline-Skater, Rollstuhlfahrer und Handbiker und findet am 7. April 2024 zum 43. Mal statt. Die Startzeiten: 09.15 Uhr Inline Skating

09.55 Uhr Handbiker & Rollstuhlfahrer

10.05 Uhr Läufer & Power-Walker

Bis etwa 15 Uhr sollen die Sperrungen der Strecke sukzessive wieder freigegeben werden – wenn alle Läufer durch sind und die Straßen gereinigt wurden. Bis zum frühen Montagmorgen sollen dann voraussichtlich alle Sperrungen wieder abgebaut sein.

Nicht nur der Halbmarathon dürfte zu Staus in Berlin führen, sondern auch das Ferienende: „Aufgrund der an diesem Wochenende endenden Osterferien in Berlin und Brandenburg ist das gesamte Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Stadtautobahnen zu rechnen“, teilte die VIZ mit. (mit dpa)