Erinnert wird an sie in Berlin unter anderem in der Boelckestraße 121 in Tempelhof: „Dieses Haus war der letzte Wohnsitz der Ehrenbürgerin von Berlin Louise Schroeder“, steht auf einer Gedenktafel.

Am 4. Juni 1957 starb die SPD-Politikerin, die von 1947 bis 1948 Berliner Oberbürgermeisterin amtiert hatte, als ihr Parteifreund Otto Ostrowski zurücktrat und dessen gewählter Nachfolger Ernst Reuter von den Sowjets nicht zugelassen wurde. Sie überzeugte als Stadtoberhaupt, sogar als Kanzler- und Bundespräsidentenkandidatin war sie später im Gespräch.

West-Berlin nahm in einer öffentlichen Zeremonie Abschied. Louise Schroeders Sarg wurde „auf einem von sechs Pferden gezogenen Wagen über den Breitscheidplatz, den Wittenbergplatz und die Lutherstraße zum Rathaus Schöneberg gebracht“, schrieb der Tagesspiegel, und dort „in der Vorhalle aufgebahrt“.

Die Anteilnahme war groß: „Ein dichtes Spalier zu beiden Seiten der Straßen erwartete den Trauerzug.“ Im Nachruf auf Louise Schroeder schrieb der Tagesspiegel unter anderem: „Die Achtung galt nicht zuletzt einem Menschen, der die Arbeit in der Stille liebte, aber sich der Pflicht zum Wirken in der Oeffentlichkeit nicht entzog.“

Liest sich wie ein Rezept auch für unsere Zeit, in der zwischen Geschwätzigkeit und Wegducken oft das Maß fehlt.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg vom Tagesspiegel finden:

Aktion in Lichtenrade: Zebras für die Schulwegsicherheit

Jeder Stein ein Schicksal: Neue Stolpersteine im Bezirk und wem sie gelten

Verkehrsberuhigung in Schöneberg: Initiative für Kiezblock Barbarossastraße

Mitbestimmung auf dem Tempelhofer Feld: Das Feldforum tagt

Vandalismus: Bücherzelle an der Kiezoase zerstört

Gewinner aus Schöneberg: Ü60-Mannschaft des FC Internationale wird holt Berliner Pokal

Unterwegs mit dem Naturranger: Programm zum langen Tag der Stadtnatur

Post nicht zugestellt: Das Bezirksamt droht mit Abmeldung

Kunst in Zeiten des Kriegs

Stadtspaziergänge auf die Rote Insel und auf den Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof

Mitmachkonzerte für die Familie

Lesefest in Tempelhof

Den Newsletter schreibt: Sigrid Kneist

Die Tagesspiegel-Newsletter die Sie hier kostenlos bestellen können, gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke mit mehr als 263.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Bezirk. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Berliner Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.