Erinnerung an Opfer von Rechtsextremen 300 Menschen für Silvio-Meier-Demo in Berlin angekündigt

Etwa 300 Menschen sind für die traditionelle Silvio-Meier-Demonstration angekündigt, die seit 30 Jahren jährlich durch Friedrichshain zieht. Ab 18 Uhr startet der Demozug am U-Bahnhof Samariterstraße, an dem der Aktivist und Hausbesetzer Silvio Meier am 21. November 1992 von jugendlichen Neonazis erstochen wurde.

Die Demonstration soll unter dem Motto „Fight back - Antifa ist Handarbeit“ auch an andere Opfer rechter Gewalt erinnern und die Arbeit der Sicherheitsbehörden kritisieren.

Die Route führt durch den Friedrichshainer Nord-Kiez, unter anderem vorbei an der Schreinerstraße 47. Silvio Meier zählte einst zu den Erstbesetzern des Hauses, in dem sich bis heute ein Hausprojekt befindet. Anschließend führt die Route Richtung Süden und dann über die Boxhagener Straße nach Lichtenberg. Vor dem Polizeirevier am Nöldnerplatz ist eine Zwischenkundgebung angekündigt.

Die Demonstration soll weiter durch den Weitlingkiez laufen, der in den 1990er Jahren bekannt war für eine starke Präsenz von Neonazis. In der Lück-und Weitlingstraße befanden sich damals die wohl deutschlandweit einzigen von Rechtsextremen besetzten Häuser.

Ursprünglich sollte der Protestzug später an der Margaretenstraße an der Kneipe „Sturgis“ vorbeilaufen, die nach wie vor als Treff von Rechtsextremen bekannt ist. Laut Demo-Bündnis verbot die Polizei allerdings diese Route: In der Vergangenheit war es immer wieder zu Angriffen auf die Kneipe gekommen, auch aus der Silvio-Meier-Demonstration heraus.

Mika Köhler vom Demo-Bündnis interpretiert das so: „Mit einer stark dramatisierten Gefahrenprognose wirkt das Berliner Landeskriminalamt darauf hin, Wohlfühlzonen für militante Neonazis zu schaffen. Während sich im Sturgis seit Jahren regelmäßig gewaltbereite Rechte aus der ganzen Welt treffen können, soll antifaschistischer Protest vor der Kneipe verhindert werden.“ Die Demo soll gegen 22 Uhr am Roedeliusplatz enden.

