Ein Hund zum Glück

Als Kind wollte ich nichts lieber als einen Hund. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn man mich fragte, was ich mir wünsche, sagte ich immer: „Einen Hund.“ Bekommen habe ich leider keinen. Umso schöner waren die Urlaube, in denen ich durch Zufall auf den Hund kam. In Kärnten waren wir zweimal auf einem Bauernhof, und mit dem dortigen Hofhund und mir war es Liebe auf den ersten Blick. Auch vieles andere dort habe ich in guter Erinnerung: wie wir in der Scheune von Balken ins Heu sprangen, wir wir auf dem Traktor mitfuhren und bei der Ernte mithalfen. Am tollsten war es aber, mit dem Hund zu spielen.

Und wie groß war meine Freude, als uns einmal in Frankreich, in einer Ferienhausanlage am Mittelmeer, ein Hund zulief. Ich konnte mich kümmern, ihn füttern und ausführen – ich tat es mit Begeisterung. Schon nach ganz kurzer Zeit waren der Hund und sein Besitzer wieder vereint, der Hund hatte sich wahrscheinlich nur verlaufen. Der Abschied fiel mir schwer, und ich hätte nie zugegeben, dass es auch ein kleines bisschen anstrengend gewesen war. Sylvia Vogt

Der Interrail-Virus

In den letzten großen Ferien meines Lebens unternahm ich die erste große Reise ganz auf mich allein gestellt. Ein riesiger gelber Rucksack, unter den ein Schlafsack geschnallt war, und ein Interrail-Ticket waren meine treuen Begleiter in jenem abenteuerlichen Sommer. Wo immer ich hinkam, lernte ich junge Leute in meinem Alter kennen und freundete mich schnell mit ihnen an. Mit den Spaniern ging ich zum Stierkampf in Madrid, mit den Amerikanerinnen fuhr ich die Côte d’Azur lang bis nach Rom. Dort lernte ich von ihnen den Trick mit der Cola und den Salzstangen, wenn der Magen streikt. Bei dem Minibudget, mit dem ich damals auskommen musste, konnte das schon mal passieren.

Auf Korfu luden mich junge Griechen in ihr Ferienhaus ein. Sie wogen meinen Rucksack und schütteten sich aus vor Lachen, als ich ein Frühstücksbrettchen daraus hervorzog. Auf der langen Fahrt durch das damalige Jugoslawien kauften wir Interrailer den Bauersfrauen vom Zugfenster Melonenstücke ab. Wunderbare Gespräche haben sich bei dieser Reise ergeben, und ich habe mir einen Virus eingefangen, den ich nie wieder losgeworden bin. Reisen ohne ausreichende Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern lösen heftige allergische Reaktionen aus. Elisabeth Binder

Heiß wie ein Fön

Ich war mitten in der Pubertät, aber äußerlich einiges hinterher. Wie kindlich ich auf den Fotos aussehe! Dank meiner Eltern durfte ich schon früh an international prägenden Jumelages teilnehmen, also Jugendaustauschreisen des Bezirksamtes Neukölln, nach Großbritannien, nach Paris. Ich bin auch viel mit der Kirche weg, das war klasse und kostengünstig. Die flimmernde Hitze, die wir dieser Tage hier zu spüren bekommen, habe ich das erste Mal im Leben auf der Sommerferien-Jugendfahrt auf den Peleponnes gefühlt. 350 Deutsche Mark für drei Wochen volles Programm.

Als ich auf der Zugfahrt in die weite Welt im Gang den Arm zum Fenster rausstreckte, dachte ich: Das ist ja so heiß wie ein Fön! Wir haben gezeltet, wir haben in Morgenkreisen Gruppendynamisches besprochen, wir liefen beeindruckt über ausgetrocknete Böden am Meer, wie in der Wüste. An W-Lan oder Handyzocken war lange nicht zu denken, wir saßen noch mit Händen und Kopf frei zusammen und haben gequatscht. Ich habe es geliebt, so weit weg und so ganz anders. Annette Köge