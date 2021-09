Corona-Inzidenz in Berlin am Montag bei 84,0 – Spandau über 150

Die Corona-Inzidenz in Berlin stagniert weiter bei einem Wert über 80. Am Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit 84,0 an. Damit hat sich die Inzidenz im Vergleich zum Sonntag (84,6), Samstag (83,8) und vergangenen Freitag (84,7) kaum verändert.



Berlin liegt damit knapp über dem Bundesdurchschnitt (81,9). In anderen ostdeutschen Ländern sind die Inzidenzwerte deutlich niedriger, in weiten Teilen Westdeutschlands höher. Am Montag vor einer Woche lag der Inzidenzwert in Berlin bei 82,5.

18 neue Corona-Infektionen wurden laut RKI in Berlin registriert. Allerdings meldete der Bezirk Reinickendorf laut Lagebericht der Gesundheitsverwaltung als einziger neue Fälle, was auch mit der eingeschränkten Tätigkeit der Gesundheitsämter an Wochenenden zusammenhängen kann.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut RKI 198.499 Fälle von Corona-Infektionen bekannt. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona meldete das RKI in Berlin nicht. Die Gesamtzahl der Toten beträgt damit unverändert 3602.

Die niedrigste Inzidenz in Berlin weisen nach den Daten des RKI die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick mit einem Wert von 49,9 auf. Die höchste Inzidenz hat Spandau mit 152,4, gefolgt von Reinickendorf (128,5).

Die Corona-Ampel in Berlin steht laut Lagebericht vom Montag weiterhin zweimal auf Gelb (Sieben-Tage-Inzidenz, Intensivbetten-Belegung) und einmal auf Grün (Hospitalisierungs-Inzidenz). Das Ampelsystem soll warnen, wenn sich die Corona-Situation kritisch entwickelt.

Die Hospitalisierungs-Inzidenz, die die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche im Zusammenhang mit Covid-19 angibt, lag am Montag bei 1,1. Die Auslastung der Berliner Intensivbetten mit Corona-Patienten wurde mit 7,6 Prozent angegeben, wobei der Wert laut Lagebericht am Montag nicht aktualisiert worden war. In stationärer Behandlung befanden sich in Berlin (Stand: Freitagmittag) 189 Covid-Patienten, davon wurden 79 intensivmedizinisch versorgt.

Laut Robert-Koch-Institut sind 66,1 Prozent der Berliner mindestens einmal gegen Corona geimpft, vollständig geimpft sind 62,3. (mit dpa)