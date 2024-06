Ermittlungen 87-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Neukölln

Eine 87 Jahre alte Frau ist nach einem Wohnungsbrand in Neukölln im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie die Beamten in Berlin am Mittwoch mitteilten. Rettungskräfte hatten die Frau laut Polizei beim Einsatz am Dienstagmittag zunächst erfolgreich reanimiert, später starb die 87-Jährige in der Klinik. Drei weitere Mieter wurden leicht verletzt, wie es hieß.

Das Feuer war laut Feuerwehr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes ausgebrochen. Feuerwehrleute evakuierten das Gebäude demnach zwischenzeitlich und löschten die Flammen.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-367130/2

Das ist eine Nachricht direkt aus dem dpa-Newskanal.