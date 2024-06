Ermittlungen Blitzeinbruch mit Auto in Luxus-Boutique am Ku'damm

Unbekannte Täter sind mit einem Auto in eine Boutique der Luxus-Modemarke Chanel am Kurfürstendamm in Berlin eingebrochen. Sie fuhren in der Nacht zum Mittwoch mit einem grünen Wagen rückwärts in die Scheibe des Geschäfts. Die genaueren Umstände des Einbruchs und die Frage ob und was die Täter erbeuteten, blieben vorerst unklar, wie die Polizei mitteilte. Auch konkrete Hinweise zu den Einbrechern fehlten noch.

