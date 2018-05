Im Fall der Frau, ein drei neugeborene Kinder in der Nähe der Helios-Klinik in Berlin-Buch ausgesetzt hat, erhielt die Polizei nach der RBB-Sendung "Täter-Opfer-Polizei" fünf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Eine Polizeisprecherin sagte am Freitag dem Tagesspiegel: „Wir gehen ihnen mit großer Sorgfalt nach, eine heiße Spur ist allerdings noch nicht erkennbar.“

Wie berichtet, hatte die Untersuchung der drei Mädchen Emma, Lilo und Hanna ergeben, dass sie die gleiche Mutter und möglicherweise auch den gleichen Vater haben. Die Kinder waren immer im Spätsommer in den Jahren 2015, 2016 und 2017 so ausgesetzt worden, dass sie schnell gefunden werden konnten. Sie leben bei Pflegefamilien.