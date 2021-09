Der mit Spannung erwartete Neustart der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte unter dem neuen Leiter René Pollesch ist am Donnerstagabend von mehreren Störern unterbrochen worden, die der Querdenken-Bewegung zuzurechnen sind. Noch vor Beginn des neuen Pollesch-Stückes “Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen” haben sich nach Polizeiangaben gegen 18:30 Uhr sechs Personen aus der Querdenken-Szene mit “impfkritischen” Transparenten, Flyern und Aufklebern vor dem Theater bemerkbar gemacht.

Laut “Deutschlandfunk Kultur” gaben sich die Corona-Demonstranten als Stimme der Volksbühne aus, forderten die Premierengäste über Lautsprecher zur “Impfleugner-Testung” auf und entrollten ein “Impft euch ins Knie”-Plakat. Gleichzeitig habe ein Unbekannter vier der fünf Eingangstüren des Gebäudes mit Schlössern und Ketten verschlossen, wie die Polizei mitteilt. Theater-Mitarbeiter durchtrennen diese, es kommt zu handgreiflichen Reibereien und einer Verfolgungsjagd auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, wie der “Deutschlandfunk” schreibt.

Einer der Querdenker soll einen Volksbühnen-Mitarbeiter angegriffen haben, die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Schon zu Beginn der Coronapandemie im Frühling 2020 versuchten Querdenker und Impfgegner die Berliner Volksbühne für ihre Propaganda zu vereinnahmen.

Die ersten sogenannten “Hygienedemonstrationen” der Szene fanden auf dem Rosa-Luxemburg-Platz statt. Schnell distanzierte sich das Theaterhaus von den Versammlungen der Corona-Demonstranten. Die Leitung entschied sich damals zu eindeutigem Gegenprotest in Form von Plakaten und Transparenten an der Fassade des Volksbühnen-Gebäudes. Gleichzeitig organisierten Anwohner des Platzes Gegendemonstrationen.