Nachdem die Brandenburger Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter auf ein riesiges, in ein Feld gemähtes Hakenkreuz, aufmerksam gemacht wurde, kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz im Landkreis Barnim.

Entdeckt hatte das verfassungsfeindliche Symbol der „Bild“-Politikredakteur Julian Röpcke, der für das Boulevardmedium sonst vor allem über den Ukrainekrieg informiert.

Röpcke ist leidenschaftlicher Hobby-Pilot und hatte das Hakenkreuz bei einem Überflug aus der Luft entdeckt. Nach Tagesspiegel-Informationen befindet sich das entsprechende Feld nahe der Ortschaft Niederfinow im Landkreis Barnim.

Wie auf dem Luftbild zu erkennen ist, sind einzelne Wohnhäuser nur wenige Meter von dem Symbol entfernt. Röpcke hatte mehrere Fotos des Nazisymbols am frühen Dienstagabend auf Twitter gepostet.

Nachdem der Tagesspiegel am Dienstagabend bei der Polizei Brandenburg angefragt hatte, wurden vom Präsidium in Potsdam die örtlichen Dienststellen alarmiert. Doch als die Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg in Niederfinow ankamen, war das Hakenkreuz verschwunden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Beamten haben auch den Grundstückseigentümer vernommen. Die Hinweise - auch aus dem Gespräch - reichten den Polizisten. Der Mann hatte das Feld offenbar im Juni gemäht. Seit wann das Hakenkreuz wieder entfernt ist, blieb unklar.

Noch am Dienstagabend leitete die Polizei Brandenburg ein Ermittlungsverfahren ein. Der Verdacht: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, Paragraf 86a Strafgesetzbuch.