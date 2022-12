Erneut Klimaprotest in Berlin Aktivisten blockieren Autobahnabfahrten

Aktivisten der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen in Berlin erneut mit Blockaden auf ihre Ziele aufmerksam gemacht. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es zu Aktionen an fünf Autobahnabfahrten im Westen der Stadt kam.

Betroffen waren demnach die Abfahrten Sachsendamm, Messedamm-Nord, Spandauer Damm, Beusselstraße und Grazer Damm. Außerdem wurde eine Schilderbrücke der Stadtautobahn am Messedamm besetzt.

Die Gruppe „Letzte Generation“ verlangt von der Bundesregierung einen besseren Klimaschutz und fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen.

In den vergangenen Monaten hat die Gruppe immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert oder etwa in Berlin den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt. (Tsp/dpa)

Zur Startseite