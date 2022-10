Erneut Klimaproteste in Berlin Aktivisten blockieren Straße vor dem Hauptbahnhof und Stadtautobahn

Am Freitag ab etwa 16.20 Uhr haben Aktivist:innen der „Letzten Generation“ wieder Straßen in Berlin blockiert, darunter auch die Stadtautobahn. Das gab die Gruppe in einer Mitteilung bekannt. Die Berliner Polizei bestätigte die Blockaden an drei Orten – im Bereich des Siemensdamms in Richtung Jakob-Kaiser-Platz, am Europaplatz vor dem Hauptbahnhof sowie am Spandauer Damm. Die Polizei war vor Ort, um die Blockaden aufzulösen. Es kam zu längeren Staus.

Wie die Verkehrsinformationszentrale über Twitter mitteilte, war die Blockade am Europlatz in der Invalidenstraße gegen 18 Uhr beendet. Die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe fahren vor dem Hauptbahnhof nun wieder planmäßig.

Laut Polizei hatten sich Aktivist:innen am späten Freitagnachmittag in Mitte auf der Invalidenstraße vor dem Hauptbahnhof und in Richtung des Tiergartentunnels befunden. Die Buslinien 120, 142, 147 und 245 mussten umgeleitet werden.

Die Verkehrsinformationszentrale informierte zudem über Twitter am späten Nachmittag über die Blockade im Bereich zwischen Spandauer Damm und Autobahndreieck Charlottenburg. Die A100 musste hier in beide Richtungen gesperrt werden. Der Polizei zufolge hatten die Aktivist:innen auch den Bereich Siemensdamm/Jakob-Kaiser-Platz versperrt.

Diese zwei Blockaden dauerten am frühen Freitagabend noch an: Die Aktion am Siemensdamm an der Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz in Charlottenburg-Wilmersdorf sowie am Spandauer Damm konnten laut Polizei noch nicht beendet werden.

Die Aktivist:innen fordern konkrete Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Klimakrise, wie etwa ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf deutschen Autobahnen.

In den vergangenen Tagen hatte die Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ mehrfach mit Blockaden für erhebliche Behinderungen auf Berlins Straßen gesorgt. So hatten Mitglieder am Mittwoch mehrere Schilderbrücken blockiert, am Donnerstagmorgen waren verschiedene Stellen an der Stadtautobahn A100 und die Kreuzung Frankfurter Tor betroffen. (mit dpa)

