Am Mittwochabend hat es in Berlin erneut einen Verkehrsunfall mit einem Lkw gegeben. In der Morgenstraße in Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wurde eine Fußgängerin von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fuhr der Fahrer des Lastwagens rückwärts und traf die hinter dem Laster stehende Fußgängerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Erst am Mittwochmorgen hatte es in Dahlem, ebenfalls ein Ortsteil von Steglitz-Zehlendorf, einen schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw gegeben, bei dem eine Radfahrerin starb. Der ADFC rief zu einer Mahnwache am Donnerstagnachmittag am Unfallort in der Saargemünder Straße auf. (dpa)