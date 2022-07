Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten haben erneut eine Autobahnausfahrt in Berlin blockiert. Seit etwa 7.45 Uhr seien an der Ausfahrt Sachsendamm rund 50 Personen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Einige von ihnen haben sich festgeklebt. Die Ausfahrt an der A103 in Schöneberg ist vorerst gesperrt. „Da laufen jetzt die polizeilichen Maßnahmen“, sagte der Polizeisprecher.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Morgen auf Twitter mitteilte, kam vor der Ausfahrt der A103 zu Stau. Der Verkehr werde über die Autobahnausfahrt Innsbrucker Platz geführt.

Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel.

Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt. (dpa,Tsp)