Erneut schwerer Crash zwischen Storkow und Friedersdorf Ein Toter und mehrere Verletzte bei Autobahnunfall in Brandenburg

Ein Mensch ist am Montag bei einem Unfall auf der Autobahn 12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) gestorben. Außerdem seien zwei Menschen schwer und weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Lastwagen und ein Kleintransporter beteiligt. Der Unfall geschah, wie die Polizei am Abend mitteilte, zwischen den Anschlussstellen Storkow und Friedersdorf auf der Fahrbahn in Richtung Berlin.

Ein Sattelschlepper soll nach bisherigen Erkenntnissen auf ein Stauende aufgefahren und dabei einen Lkw mit Anhänger in zwei davorstehende Sattelschlepper geschoben haben. Die beiden Insassen des Lkw verletzten sich schwer, einer davon – ein 35-jähriger Berliner – starb noch an der Unfallstelle. Auch die zwei Insassen des Sattelschleppers, der auf das Stauende auffuhr, kam schwerverletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Autobahn wurde auf beiden Richtungen gesperrt. Auch Rettungshubschrauber waren den Angaben zufolge im Einsatz. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Ost (Frankfurt Oder) ging um 15.20 Uhr ein Notruf ein, da sich an der Unfallstelle starker Rauch bildete. Die Autobahn wurde auf beiden Richtungen gesperrt, bis in den Abend hinein kam es auch auf den Umleitungen zu kilometerlangen Staus.

Erst vergangene Woche hatte es auf dem Streckenabschnitt zwischen den beiden Anschlussstellen Storkow und Friedersdorf einen großen Unfall mit einem polnischen Reisebus und mehreren Lkw gegeben. Die Polizei sprach von über 50 Verletzten.

Gegen 17.30 Uhr meldeten Zeugen einen weiteren Unfall auf der A12, ebenfalls in Fahrtrichtung Berlin. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwischen den Anschlussstellen Briesen und Fürstenwalde Ost ein Kleintransporter, ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen sein. Dabei verletzten sich der 39-jährige Fahrer des Pkw sowie der 46-jähriger Fahrer des Kleintransporters. (dpa)