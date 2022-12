Erneut Straßenblockaden am Morgen Klimademonstranten setzen Proteste in Berlin fort

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt und Behinderungen im Berufsverkehr verursacht. Wie die Polizei mitteilte, besetzten ab etwa 8.45 Uhr sieben Personen die Fahrbahn der Invalidenstraße auf Höhe des Friedrich-List-Ufers am Hauptbahnhof. Fünf der Personen hatten sich einer Polizeisprecherin zufolge angeklebt. Einsatzkräfte waren vor Ort und kümmerten sich ums Ablösen der Demonstranten.

Um 9.05 Uhr seien dann sieben weitere Personen gemeldet worden, die die Wilhelmstraße auf Höhe des Halleschen Ufers blockierten, hieß es von der Polizei. Vier Menschen hatten sich dort festgeklebt. Ein Bürger habe zudem eine Blockade an der Großbeerenstraße gemeldet. Dieser Hinweis werde geprüft, sagte die Polizeisprecherin. Eine weitere Aktion gab es an der Potsdamer Straße, Ecke Varian-Fry-Straße am Potsdamer Platz. Auch dort hatten sich laut Polizei vier Aktivisten festgeklebt.

Weitere Aktionen der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ gab es in München. Bei Twitter hieß es dazu von der Gruppe: „Wie am vergangenen Freitag angekündigt, blockieren heute entschlossene Unterstützer:innen der Letzten Generation erneut eine Straße am Münchner Karlsplatz, um erste Sicherheitsmaßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu fordern.“ Unter ihnen seien viele, die bereits einen Monat im Gefängnis gesessen hätten und teils zu hohen Geldstrafen verurteilt worden seien. „Zeitgleich steigen in München Menschen auf Schilderbrücken, während andere Straßenblockaden in Berlin durchführen.“ (mit dpa)

