In Berlin-Mitte haben sich zwei Männer in der Nacht zu Sonnabend gegenseitig mit Glasflaschen angegriffen und verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mitteilte, kam es am Durchgang zwischen James-Simon-Park und Monbijoupark nahe der Museumsinsel gegen drei Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zwei Männer hätten sich Schnittverletzungen durch Glasflaschen erlitten. Nach Informationen der Polizei kam ein Mann ins Krankenhaus. Zuvor hatte die "B.Z" über den Vorfall berichtet.

Es habe in der Nacht erneut unzulässigen Lärm in beiden Parks gegeben, etwa 200 bis 300 Menschen hätten sich dort aufgehalten, teilte der Polizeisprecher weiter mit.

Auch am vergangenen Wochenende musste die Polizei in den James-Simon-Park ausrücken. Nachdem dort in der Nacht zu Sonntag Pyrotechnik abgebrannt wurde, wurden die noch etwa 100 Menschen, die sich dort aufhielten, von dem Beamten zum Verlassen des Parkes aufgefordert.

Auch in der Nacht zuvor waren die Beamten am Park im Einsatz, als sich dort laut Polizei etwa 300 Menschen aufhielten. Es habe mehrere gefährliche Körperverletzungen gegeben, zwei Männer kamen ins Krankenhaus, hieß es.

Gewaltvorfälle hatte es in Berliner Parks schon im vergangenen Sommer mehrfach gegeben, in den vergangenen Wochen war die Polizei ebenfalls im Einsatz. Dabei wurde der James-Simon-Park mehrfach geräumt. Die aggressive Stimmung und die Kriminalität in einigen Parks beschäftigt auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Sie brachte dabei ein mögliches Alkoholverbot in die Debatte ein. (Tsp,dpa)