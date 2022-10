Erneut Warnstreik an Berlins Schulen Gewerkschaft kündigt Ausstand am 18. Oktober an

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft Lehrkräfte, Sozialpädagog:innen und Schulpsycholog:innen staatlicher Schulen am 18. Oktober zum Warnstreik auf. Mit diesem fünften Warnstreik seit 2021 will sie ihrer Forderung nach einem Tarifvertrag zum Gesundheitsschutz Nachdruck verleihen.

Die GEW will erreichen, dass in diesem neuartigen Tarifvertrag das zahlenmäßige Verhältnis von Schüler:innen zu Lehrkräften und damit die Klassengröße an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen verbindlich geregelt wird. Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) jedoch lehnt Verhandlungen ab.

Wir müssen unseren Eltern wieder erklären, dass in der mühsamen Nach-Pandemie-Zeit erneut der Unterricht ausfällt. Matthias Ziegfeld, Leiter der Hermann-Nohl-Grundschule in Neukölln

„Unser erneuter Warnstreik ist nötig, da Finanzsenator Daniel Wesener unsere Gesprächsangebote ignoriert und Verhandlungen über einen Tarifvertrag verweigert“, erklärte der GEW-Vorsitzende Tom Erdmann. Mit dem Hinweis auf das fehlende Personal lasse sich die GEW nicht „abspeisen“. Die Demonstration beginnt um 10 Uhr, findet also während der Unterrichtszeit statt. Der letzte Warnstreik ist zwei Wochen her.

Am 28. September waren rund 3000 Schulbeschäftigte im Ausstand

GEW-Tarifexperte Udo Mertens betonte, die Gewerkschaft wolle „noch in diesem Schuljahr eine Lösung“. Der letzte Streiktag am 28. September mit rund 3000 Streikenden habe gezeigt, „wie groß der Frust in den Schulen ist und wie dringend die Beschäftigten Entlastung brauchen“.

Weniger als eine Stunde nach der Streikankündigung am Dienstagmittag wandte sich der Leiter der Neuköllner Herman-Nohl-Grundschule, Matthias Ziegfeld, an den GEW-Vorstand, um gegen den Streik zu protestieren.

„Sie überfordern das gesamte schulische System und sind schlecht beraten, wenn Sie das als Gewerkschaft für einen produktiven Weg halten“, schrieb Ziegfeld in seiner Mail, die dem Tagesspiegel vorliegt.

„Nach der heutigen Personalversammlung in Neukölln, dem jüngsten Streik vor wenigen Wochen und einem schulischen Studientag müssen wir unseren Eltern wieder erklären, dass in der mühsamen Nach-Pandemie-Zeit erneut der Unterricht ausfällt“, beklagt Ziegfeld. Leider seien die Streikgründe „heutzutage so wenig nachvollziehbar, dass wir diese den Eltern auch noch soufflieren müssen.“

