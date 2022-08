Eine Woche nachdem der zuvor vermisste Student Timothy S. aus einer Wohnung in Berlin befreit wurde, hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen verhaftet.

Wie die Polizei am späten Montagnachmittag mitteilte, war die Festnahme bereits am vergangenen Freitag erfolgt. Der bis dahin flüchtige Tatverdächtige habe sich Zutritt zu der polizeilich gesicherten Wohnung verschaffen wollen. Dabei konnte er aufgrund eines mittlerweile gegen ihn erlassenen Haftbefehls festgenommen werden, hieß es.

Der 22-jährige Berliner Student Timothy S. war Ende Juli von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Nachdem er den Abend des 29. Juli in einer Bar in Nord-Neukölln verbracht hatte, war er am 30. Juli um 3.14 Uhr zuletzt in einer Sparkassenfiliale in Teltow gesehen worden. Danach fehlte eine Woche lang jede Spur des Studenten.

Am 10. August meldete die Polizei, dass S. bereits einige Tage zuvor im Rahmen eines Polizeieinsatzes in einer Berliner Wohnung gefunden und in die Obhut seiner Familie übergeben worden sei. Der 22-Jährige sei gegen seinen Willen festgehalten worden. Die Polizei verhaftete einen Tatverdächtigen.

Timothy S. musste unter Drohung Geld abheben

Wie sein mutmaßlicher Mittäter befindet sich auch der jetzt gefasste 20-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Den beiden wird gemeinschaftlicher erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer räuberischer Erpressung zur Last gelegt.

Beide Männer, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind, sollen den 22-Jährigen zunächst unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe seines Mobiltelefons und von Geld gebracht und ihn dann unter Drohungen und Anwendung von Gewalt zu Geldabhebungen veranlasst haben.

Vom 30. Juli bis zum 5. August sollen die Tatverdächtigen S. dann in der Wohnung festgehalten haben, um so weitere Zahlungen und Abhebungen mit dessen Karten vorzunehmen.