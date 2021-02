Die Berliner Senatskanzlei arbeitet federführend an einem Öffnungsvorschlag, mit dem die Länder in die nächsten Bund-Länder-Schalte am 3. März gehen wollen. Dieser Plan liegt dem Tagesspiegel nun vor.

Er ist im Austausch mit dem Kanzleramt und anderen Ministerpräsidenten entstanden. In diesen Tagen werden weitere Anmerkungen anderer Länder diskutiert. Die Stoßrichtung für die Bund-Länder-Schalte kommende Woche steht damit aber fest. Die Inzidenzen 10 und 20 kommen darin nicht mehr vor, stattdessen ist eine sogenannte Cluster-Strategie geplant.

Zur Stunde diskutiert der Berliner Senat über den Vorschlag aus der Senatskanzlei, bereits am Wochenende hatte sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dazu mit Wirtschaftssenatorin Ramoona (Pop) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ausgetauscht.

In einem Interview hatte Müller erklärt, einen „Vorschlag ohne die Werte 10 oder 25“ zu präsentieren und verabschiedete sich damit von der zuletzt auch von ihm selbst aufrecht erhaltenen Fixierung auf Inzidenzwerte für die Festlegung von Öffnungsschritten.

Das Papier weist Schritte aus dem Lockdown ab Unterschreiten einer 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuerkrankungen pro 100.000-Einwohnern und Woche - die ersten sogar früher.

Dem Papier zufolge könnten Kinder bis 12 Jahren in Gruppen bis maximal zehn Personen dann unter freiem Himmel wieder gemeinsam Sport treiben, selbst wenn die Inzidenz den Wert von 50 übersteigt. Alle übrigen Einschränkungen jedoch blieben – mit Ausnahme der bereits eingeleiteten schrittweisen Wiedereröffnung von Schulen und Kitas – erhalten.

Museen ab einer Inzidenz von unter 35 wieder offen

Die nächste Lockerungsstufe oder auch „Cluster“ tritt in Kraft, sobald der Inzidenzwert von 50 sieben Tage am Stück unterschritten wird. Ist das der Fall, fällt die Altersgrenze beim Sport im Freien. Künftig dürften dann wieder Gruppen jeden Alters gemeinsam draußen Sport treiben, die maximale Gruppengröße bleibt bei zehn Personen. Sport drinnen bleibt verboten - nur für die Kategorie "Sport individuell oder zu zweit mit Abstand", also wahrscheinlich Fitnessstudios, ist ein "Erster Einstieg" vorgesehen.

Friseure werden in der aktuellsten Version des Plans bei den körpernahen Dienstleistungen in diesem Cluster nicht gesondert erwähnt, hier sollen weiterhin nur medizinisch notwendige Dienstleistungen durchgeführt werden dürfen, eigentlich. Am 10. Februar hatten sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder allerdings schon darauf geeinigt, dass Friseure außerhalb der Reihe schon ab kommendem Montag öffnen dürfen.

Die nächsten Schritte würden mit Unterschreiten der 35er-Inzidenz-Marke erfolgen. Zunächst sollen Musikschulen, Bibliotheken, Museen und Gedenkstätten wieder eingeschränkt und schrittweise öffnen dürfen, außerdem der Einzelhandel mit Zugangsbegrenzungen von zehn Quadratmetern Verkaufsfläche pro Kunde beziehungsweise 20 Quadratmetern pro Kunde ab einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern.

Außerdem sollen gastronomische Einrichtungen schrittweise und für maximal vier Personen aus zwei Haushalten inklusive Sperrstunde geöffnet werden dürfen, auch Veranstaltungen im Freien sollen als „erster Einstieg“ ermöglicht werden. Vorgesehen ist außerdem die Lockerung der Kontaktsperre auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte - sowie die Wiedereröffnung der Solarien. Der Besuch von Fitnessstudios soll dann wieder uneingeschränkt möglich sein, Kinder unter 12 Jahren sollen - mit Abstand - auch wieder in Gruppen drinnen turnen dürfen. Erwachsene in Gruppen müssen weiter draußen sporteln, mit maximal zehn Personen.

Der nächste Öffnungsschritt wiederum erfolgt dem Entwurf zufolge – und darin liegt die Abkehr von früheren Modellen – unabhängig von der Inzidenz. Liegt diese 14 Tage lang „stabil oder sinkend“, treten weitere Lockerungen in Kraft. Museen und Gedenkstätten könnten in einen Basisbetrieb mit Zugangsbeschränkungen zurückkehren, auch Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos dürften mit Zugangsbeschränkung öffnen

Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel dürften bis maximal 250 Personen stattfinden, in geschlossenen Räumen mit bis zu 150 Personen. Sonstige Märkte dürften unter Auflagen und mit Genehmigung wieder stattfinden, die Regeln für die Gastronomie würden gelockert und selbst Schankwirtschaften dürften – unter Auflagen - wieder öffnen.

Darüber hinaus sollen touristische Übernachtungen wieder möglich werden. Für die Gastronomie in Hotels und Pensionen gelten analoge Regelungen.

500 Menschen im geschlossenen Raum bei stabil niedrigen Inzidenzwerten

Der nächste Schritt erfolgt, wenn der Inzidenzwert weitere 14 Tage lang „stabil oder sinkend“ bleibt: Dann dürfen Museen zum Vollbetrieb zurückkehren sowie Theater, Opernhäuser und Kinos mit Belüftungsanlagen und Anordnung des Publikums im Schachbrettmuster, zudem dürfen Kulturveranstaltungen mit 500 (Open-Air) und 250 Gästen in geschlossenen Räumen stattfinden.

Selbst Clubs sollen wieder öffnen dürfen, wenn auch mit Hygienekonzept und einer Personenbegrenzung. Gruppensportarten dürfen wieder trainiert und im Wettkampf betrieben werden, die Sperrstunde fällt weg, Personenbeschränkungen in der Gastronomie werden gelockert und die allgemeine Kontaktbegrenzung wird auf maximal zehn Personen erweitert.

Ein letzter Schritt, der in einer Vorversion des Papiers noch enthalten war, entfällt in der aktuellen Version: Er hätte vorgesehen, dass die Einschränkungen nach weiteren 14 Tagen bei stabiler oder sinkender Inzidenz weitestgehend fallen. Lediglich Kulturveranstaltungen im Innenraum hätten mit maximal 500 Personen stattfinden dürfen, Clubs müssen ein Hygienekonzept vorweisen.

Schulöffnung „zur Disposition gestellt“

Wichtig: Neben den Inzidenzen und Zeitpunkten spielen bei der Entscheidung darüber, ob Lockerungen umgesetzt werden oder nicht, auch noch andere, sogenannte „dynamische Faktoren“ eine Rolle. Unter dem Stichpunkt „Handlungsleitende Faktoren“ ist in dem Papier von „Bewertungsfaktoren“ wie dem R-Wert, Intensivbettenkapazitäten sowie der perspektivischen Impfquote die Rede.

Der Übergang in die jeweils folgende Clustergruppe soll nur dann möglich sein, „wenn zum stabilen oder sinkenden Inzidenzwert gleichzeitig der 7-Tage-R-Wert und die ITS-Kapazitäten mindestens stabil bleiben.“

Darüber hinaus enthält der Plan auch eine Festlegung für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder deutlich steigen. Die schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas ist an „ein weiter abgesenktes Infektionsgeschehen geknüpft“ und wird bei einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 100 „zur Disposition gestellt“, heißt es darin.

Nicht mehr enthalten ist in der aktuellen Fassung des Clusterplans die Bindung an einen konkreten R-Wert. In der Version vom 16. Februar hatte für sämtliche Lockerungsschritte unterhalb der Inzidenz von 35 gegolten: Wird der R-Wert von 0,8 überschritten, bleibt es bei den zu diesem Zeitpunkt geltenden Einschränkungen, fallen weitere Lockerungen aus.

Und auch diese Version des Plans ist nicht notwendigerweise die letzte: In den Tagen bis zur nächsten Bund-Länder-Schalte am 3. März können noch die Wünsche anderer Bundesländer einfließen.