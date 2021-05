In der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg ähnlich nass und grau wie bereits in der ersten Hälfte.

Eine dichte Wolkendecke sorge bereits an diesem Mittwoch für Schauer, vom Mittag an vereinzelt auch für Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen mit. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad.

Ähnlich wie der Mittwoch beginne auch der Donnerstag: Viele Wolken und immer wieder Schauer, ab Mittag örtliche Gewitter. Das graue Nass lasse erst gegen Abend bei Temperaturen um die 15 Grad zögerlich nach.

Am Freitag sei ebenfalls mit bewölktem Himmel und Schauern zu rechnen. Gegen Abend lasse der Regen jedoch nach und der Himmel klare pünktlich zu Beginn des Wochenendes allmählich auf. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.

Gute Nachrichten für Erdbeerfreunde

Erdbeerfans können sich jedoch freuen: Dank der vergleichsweise niedrigen Temperaturen in den vergangenen Wochen versprechen Erdbeerbauern knallrote und schmackhafte Früchte.

Die Erdbeeren hätten mehr Zeit zum Reifen, erklärte etwa Otmar Böser vom gleichnamigen Erdbeer- und Spargelhof in der badischen Gemeinde Forst. „So kann sich die Frucht schön entwickeln und der Geschmack auch.“

Der Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE), Simon Schumacher, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wenn jetzt noch ein paar Sonnentage kommen, dann kriegen wir große und süße Früchte.“ (dpa)