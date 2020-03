In Berlin wurden am Montagabend zwei weitere Fälle von Coronavirus bestätigt. Der Abendschau bestätigte Gesundheitssenatorin Dilek Kaylaci (SPD), dass es sich dabei um eine Frau aus Marzahn-Hellersdorf und einen Mann aus Mitte handele. "Wir müssen jetzt ganz schnell die Kontaktpersonen identifizieren", sagte sie. Die Personen müssten isoliert und getestet werden.

Am Abend wurde ebenfalls der erste Fall in Brandenburg bekannt. Der Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, hatte den Potsdamer Neuesten Nachrichten mitgeteilt, dass es sich bei dem Erkrankten um einen Mann aus dem Landkreis Oberhavel handele. Der 51-Jährige war bis zum 29. Februar im Urlaub in Südtirol gewesen.

Anschließend sei er mit "mit Fieber und grippalen Symptomen in der Rettungsstelle der Oberhavelkliniken" vorstellig geworden. Der Mann ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit symptomfrei, sein Zustand stabil. Er befinde sich in häuslicher Isolation, sagte Arbinger.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher sagte, dass es nun darauf ankomme, "die Infektionskette so schnell wie möglich zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt Oberhavel wird sich deshalb darauf konzentrieren, alle Menschen ausfindig zu machen, mit denen der Corona-Patient in den vergangenen Tagen Kontakt hatte.“ Am Dienstagmittag will die Ministerin auf einer Pressekonferenz über die neue Situation informieren. (mit dpa)