Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) will die zahlungsunfähige Genossenschaft „Diese eG“ mit Landesmitteln stützen. Die „Diese eG“ ist an der bezirklichen Vorkaufspolitik von Häusern vor allem in Friedrichshain-Kreuzberg beteiligt und in Finanzierungsnot geraten. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden“, sagte eine Sprecherin des Senators am Donnerstagvormittag.

Die Lösung müsse dann aber auch tragfähig sein: „Es muss klar sein, dass von der Genossenschaft bei den einzelnen Häusern ein Eigenkapital von jeweils zehn Prozent nachgewiesen wird und auch verbindliche Bankenzusagen über Kredite vorliegen.“

Auch künftig müsse die Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft sichergestellt sein: „Wir dürfen hier keine dauerhaften Subventionsfälle schaffen“, sagte die Sprecherin. Eine entsprechende Beschlussvorlage solle spätestens bis zum Abend fertiggestellt sein.

Die Zeit drängt: Nach Tagesspiegel-Informationen droht der Verkäufer eines der sechs Häuser, das in den vergangenen Monaten an die Genossenschaft ging, mit der Zwangsvollstreckung. „Wir haben der Genossenschaft am Dienstag einen Vollstreckungstitel in Höhe von rund sechs Millionen Euro durch den Gerichtsvollzieher zustellen lassen“, sagte der Anwalt, der namentlich nicht genannt werden möchte, vor wenigen Tagen.

Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund 50 Millionen Euro

Die Genossenschaft hat noch bis Montag Zeit, ihrer Zahlungsverpflichtung nachzukommen. Schafft sie das nicht, will der Verkäufer vollstrecken.

Die Senatssprecherin teilte deshalb mit: „Wir sind uns bewusst, dass eine schnelle Lösung notwendig ist - die Beschlussvorlage wird heute noch fertig werden.“ Gleichzeitig warnte sie vor einem überhasteten Vorgehen. „Wenn andere jetzt drängen, sind wir als Land nicht die richtigen Adressaten“, sagte die Sprecherin im Hinblick darauf, dass die Vorkäufe allesamt von zwei Bezirken getätigt wurden: Friedrichshain-Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg.

Die Genossenschaft hat mittlerweile Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rund 50 Millionen Euro für ihre Immobilien angehäuft – offenbar ohne zuvor eine belastbare Finanzierung gesichert zu haben. Sechs mal hat Friedrichshain-Kreuzbergs Baustadtrat Florian Schmidt zu Gunsten der „Diese eG“ das Vorkaufsrecht gezogen, ein Mal sein Partei- und Amtskollege Jörn Oltmann in Tempelhof-Schöneberg.

Nach Auskunft der Sprecherin sollen die Finanzspritzen aus dem Senat allen bislang von der „Diese eG“ zugute kommen – von einer Ausnahme abgesehen, einem Haus in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Für dieses Haus hatte die Genossenschaft vor zwei Wochen Zahlungsunfähigkeit eingestanden. Somit droht dem Bezirk nun, für einen Millionenbetrag zu haften.