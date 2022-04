Die Berliner Polizei hat vor betrügerischen Mahnschreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei gewarnt. Derzeit gebe es sehr viele Betrugsanzeigen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Mahnschreiben würden von einer sogenannten „KS Anwaltssozietät, Rechtsanwälte Schmidt und Kowalski“ aus München per Post verschickt, teilte die Polizei am Montag mit.

In diesem Schreiben seien die Empfänger dazu aufgefordert, aufgrund eines angeblich bestehenden Vertrages mit der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49“, 289,50 Euro an diese zu bezahlen. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg Streit mit Fahrgästen – Taxifahrer schießt mit Schreckschusswaffe

Weder die angegebene Rechtskanzlei noch der entsprechende Vertrag existierten. Die Polizei rät dazu, das Schreiben bei Empfang zu ignorieren. (dpa)