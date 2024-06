European League of Football American Football: Dritter Saisonsieg für Berlin Thunder

Die American Footballer von Berlin Thunder haben nach dem dritten Saisonsieg die Playoff-Plätze der European League of Football (ELF) weiter im Visier. Bei den Prag Lions kam das Team von Cheftrainer Johnny Schmuck zu einem ungefährdeten 34:7 (20:0)-Erfolg. Nach sechs Spieltagen weisen die Berliner somit eine ausgeglichene Bilanz von jeweils drei Siegen und Niederlagen auf und belegen in der Eastern Conference weiterhin den zweiten Platz.

Matchwinner auf Seiten der Footballer von der Spree waren die beiden Angriffsspieler Robin Wilczek und Aaron Jackson, denen beide jeweils zwei Touchdowns für Berlin gelangen. Trotz der frühen Punkte vermochten es die Berliner selbst gegen die nur drittklassigen Lions nicht, dem Match ihren Stempel aufzudrücken.

Doch die Hausherren waren selbst zu harmlos, um die Gäste wirklich unter Druck zu setzen. In der zweiten Halbzeit gelang es den Berlinern aber immerhin möglichst lange im Ballbesitz zu bleiben und so den Gegner an weiteren Punkten zu hindern, sodass am Ende der erwartete Pflichtsieg heraussprang.

