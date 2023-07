Evakuierung läuft Brand in Vivantes Klinikum in Berlin-Neukölln

Im Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin-Buckow brennt es am Mittwochmorgen. Das berichtete die Berliner Feuerwehr via Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Laut Tweet sei die Evakuierung der betroffenen Bereiche im Gange, Maßnahmen zur Brandbekämpfung seien bereits eingeleitet. Im Zuge dessen sei die Rudower Straße zwischen Grüner Weg und Zadekstraße gesperrt. (Tsp)