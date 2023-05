Evakuierung noch am Abend Weltkriegsbombe wird in der Nacht in Berlin-Marienfelde entschärft

In Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll noch in der Nacht entschärft werden, teilte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel mit. Die 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe war demnach bei Bauarbeiten an der Buckower Chaussee entdeckt worden. Der Fundort soll in der Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz, unweit der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee, liegen.

Dem Sprecher zufolge soll für die Entschärfung ein Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort gezogen werden. Alle Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des Sperrkreises müssen zur Vorbereitung und Durchführung der Entschärfung ihre Häuser verlassen. Die Evakuierungen sollen den Angaben nach zeitnah am Abend beginnen. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst nicht klar. „Sie helfen uns, wenn Sie den Bereich zeitnah und selbstständig verlassen“, twitterte die Polizei.

Auch beim S-Bahnverkehr der Linie S2 soll es zu Einschränkungen kommen. Ab circa 20 Uhr entfalle die Haltestelle Buckower Chaussee, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn der DPA mitteilte. Alle anderen Haltestellen sollen zunächst wie gewohnt angefahren werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne wegen Größe und der Lage des Sperrkreises nicht angeboten werden.

Laut einem Bericht des RBB stammt die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die Zünder sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. (mit dpa)