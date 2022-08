In Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagmittag auf einer Baustelle eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde gegen 11.45 Uhr entdeckt. befindet sich an der Ecke Persius- und Bödickerstraße. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Betroffen ist laut Verkehrsinformationszentrale unter anderem die Stralauer Allee in beiden Richtungen zwischen Modersohnstraße und Elsenbrücke. Die Elsenbrücke ist derzeit noch in beide Richtungen befahrbar. Autofahrer werden trotzdem gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach dem Fund der 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Bundespolizei begonnen, den Bahnhof Ostkreuz zu räumen, dies dann allerdings wieder abgebrochen. Die Züge der S-Bahn-Linien S41, S42, S3, S5, S7, S75 und S85 fuhren zeitweise am Ostkreuz durch. "Bis zum tatsächlichen Beginn der Räumung halten die S-Bahnen wieder", sagte ein Sprecher der Bundespolizei dem Tagesspiegel. "Der Fern- und Regionalverkehr wird jedoch umgeleitet." Man warte auf ein Signal der Kriminaltechniker, die sich derzeit vor Ort einen Überblick über die Lage verschaffen. Im Laufe des Nachmittags könnte dann entweder der Halt Ostkreuz erneut entfallen oder der S-Bahn-Verkehr komplett unterbrochen werden.

Polizei richtet Sperrkreis ein

Laut Berliner Polizei sind für die Untersuchung der Weltkriegsbombe bereits erste Gebäude evakuiert worden. Auch eine Schule und mehrere Kitas folgen, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. Derzeit wird ein Sperrkreis eingerichtet. Menschen sollten ihre Häuser in der Nähe der Fundstelle verlassen.

Es werde geprüft, ob die Bombe transportfähig sei oder vor Ort gesprengt werden müsse. Geklärt werden müsse auch, wohin die Bombe, sollte sie nach einer Entschärfung transportfähig sei, gebracht werden können. Denn nach dem Waldbrand im Grundwald ist der dortige Sprengplatz der Polizei beschädigt.