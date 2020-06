Der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zu den Vorgängen um mutmaßliche sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen in der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen hat am Dienstag Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU befragt. Wie zuvor Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) verteidigte Grütters vor dem Ausschuss die Entscheidung, Knabe zu entlassen. Der fünfköpfige Stiftungsrat, in dem die Kulturstaatsministerin durch eine Mitarbeiterin vertreten ist, habe „eine vollumfänglich richtige Entscheidung getroffen“.

Dieser Ansicht sei Grütters auch noch heute: „Ich teile auch heute noch die Ansicht des Stiftungsrates, dass die Entscheidung richtig war.“ Die Ministerin verwies darauf, dass der Stiftungsrat einstimmig festgestellt habe, „dass kein Vertrauen mehr in die Führung bestand.“

Deutliche Worte für Knabes Führungsstil

Für den Führungsstil des ehemaligen Gedenkstättenleiters fand Grütters deutliche Worte. Während der Aufarbeitung des MeToo-Falls sei Knabe „mehr darum bemüht gewesen, Schaden von seiner eigenen Person abzuwenden, als von der Gedenkstätte und ihren Mitarbeitern.“

Einer Aufarbeitung der Missstände habe Knabe sich strikt verweigert. „Über Jahre“ sei Knabe laut Grütters, „seinen Verpflichtungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht nachgekommen“ und habe sich nicht um Aufklärungs- und Schutzmaßnahmen bemüht. Zwar habe Knabe sich „ohne Frage“ verdient gemacht um die Aufarbeitung der SED-Diktatur. „Dies entband ihn aber keinesfalls von seinen Pflichten als Führungskraft“, betonte Grütters.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Der frühere Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, war infolge von MeToo-Vorwürfen gegen seinen Stellvertreter im September 2018 entlassen worden. Kulturstaatsministerin Grütters war damals zudem Chefin der Berliner CDU. Sie hatte die Entlassung Knabes seinerzeit für richtig erklärt und sich anschließend gegen den von CDU, FDP und AfD eingesetzten Untersuchungsausschuss ausgesprochen.

Die Opposition vermutet, Lederer habe Knabes Entlassung aus politischen Gründen vorangetrieben – weil es sich um einen der prominentesten Kritiker der Linkspartei handelt. Der Untersuchungsausschuss will vor allem Lederer ins Visier nehmen. Die rot-rot-grüne Koalition hatte jedoch gefordert, dass es auch um Grütters gehen sollte.

Auch Lederer hatte die Abberufung kürzlich verteidigt

Nach Kultursenator Klaus Lederer (Linke) ist Grütters die zweite Zeugin, die im Ausschuss aussagt. Lederer und Grütters hatten den Vorwurf einer politischen Intrige zurückgewiesen. Entscheidend sei das verlorene Vertrauen in Knabes Fähigkeiten als Führungskraft, die Vorwürfe gegen ihn seien „substantiiert und gravierend“, sagte Lederer in der vergangenen Sitzung des Ausschusses Mitte Mai. Wie Grütters hatte auch Lederer die Entlassung Knabes entschieden verteidigt: „Ich bin der Ansicht, dass wir in dieser Sache richtig gehandelt haben.“

Ihr Verhältnis zu Lederer beschrieb Grütters im Ausschuss als kollegial. Weil es eine „politisch etwas kontaminierte Situation“ war – ein Linke-Senator beruft den Leiter einer Gedenkstätte ab, die sich um die Aufarbeitung der SED-Diktatur kümmert – habe es die Absprache gegeben, dass der Bund den Nachfolger Knabes suchen wird, berichtete Grütters. Üblicherweise hätte Lederers Kulturverwaltung einen Nachfolger gesucht.

Grütters ärgert sich, „dass wir über diesen einen Mann und nicht über acht betroffene Frauen reden“

Schon nachdem die Vorwürfe gegen Knabe und seinen Stellvertreter 2018 bekannt wurden, hatte Grütters von „hässlichen Einblicken“ gesprochen und die Entscheidung, Knabe abzusetzen, gegenüber ihrer Partei verteidigt. Im Ausschuss sagte sie nun, die betroffenen Frauen hätten über eine „erschreckende Regelmäßigkeit übergriffiger Verhaltensmuster“ berichtet.

Auch der von der Senatsverwaltung von Kultur beauftragte Anwalt sei zu dem Schluss gekommen, dass die Vorwürfe gerechtfertigt seien und dass Knabe seine Pflicht als Leiter der Gedenkstätte verletzt habe, sagte Grütters vor dem Ausschuss.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Ihre Mitarbeiterin hatte sich mit zwei der betroffenen Frauen getroffen, ihr persönlicher Eindruck habe das bestätigt. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung hätten sich nicht auf Knabe bezogen, sagte Grütters, „er habe aber das System geduldet“. Sie sagte, es ärgere sie, „dass wir über diesen einen Mann und nicht über acht betroffene Frauen reden“.

Mehr zum Thema Kultursenator Lederer im Untersuchungsausschuss „Hubertus Knabe zeigte keinerlei Problembewusstsein“

Der Untersuchungsausschuss tagt etwa alle zwei Wochen. Neben Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner (SPD) soll, wie am Dienstag mitgeteilt wurde, demnächst auch Jörg Kürschner befragt werden. Kürschner war Mitglied des Fördervereins der Gedenkstätte und hatte offen über seine Sympathie für die AfD und seine Zweifel am Umgang der Justiz mit Holocaust-Leugner Horst Mahler gesprochen. Knabe hatte die Zusammenarbeit mit Kürschner im Sommer 2018 beendet.