Der 31-jährige Berliner Psychologe und Ex-Wasserballspieler Jacob Drachenberg wird seit Montag vermisst. Seine Familie und Freunde haben deshalb am Dienstag eine Suchaktion unter dem Motto „Wir suchen Jacob“ gestartet: Sie machen über Social Media und Flyer in Berlin und Potsdam auf die Suche aufmerksam.

Auf Facebook schreiben sie: „Jacob hatte in seinem Leben schon schwere depressive Phasen. Leider ist er gerade wieder in so einer Phase.“ Drachenbergs Angehörige hätten Angst, dass er sich „etwas antun könnte“.

Die Suchaktion hat bereits einen Hinweis erbracht: Drachenberg wurde mutmaßlich am Dienstagmorgen in einer Kleingartenkolonie in Friedenau gesehen.

Familie und Freunde vermuten, dass er sich in einem Hotel aufhalten könnte und bitten Hotels in Berlin, Flyer und Vermisstenanzeigen bei sich aufzuhängen und Ausschau nach ihm zu halten. „Wir fokussieren unsere Suche auf Berliner Hotels, können aber nicht ausschließen, dass er Berlin bereits verlassen hat.“

Der Beschreibung seiner Angehörigen nach habe Drachenberg abrasierte Haare und Augenbrauen und trage wahrscheinlich eine helle Hose, braune Schuhe, ein dunkles Jackett und einen grauen Mantel. Er sei 1,88 Meter groß und habe „eine sportliche Figur mit breitem Kreuz vom Schwimmen.“

Drachenberg spielte bis 2016 Wasserball und war Kapitän der Potsdam Orcas in der ersten Wasserball-Liga. Nach seinem Psychologie-Studium arbeitete er als Stress-Coach gegen Burnout-Erkrankungen – ausgelöst durch eigene Erfahrungen mit der Krankheit.

Seine Familie und Freunde bitten alle, die ihn sehen, ihn vorsichtig anzusprechen. „Sollte er weglaufen, bitte nicht festhalten, sondern nur im Auge behalten“, schreiben sie weiter.

Wer ihn gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0152-26884554, per E-Mail an wirsuchenjacob@gmail.com oder direkt an die Polizei zu wenden.