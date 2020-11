Der vermisste Berliner Psychologe und Ex-Wasserballspieler Jacob Drachenberg wurde am Mittwochnachmittag wiedergefunden. „Wir haben Jacob gefunden und er ist wohlauf“, teilten seine Angehörigen über die Social-Media-Kanäle mit, die die Suchkampagne „Wir finden Jacob“ ins Leben gerufen hatten.

Der 31-Jährige wurde seit Montag vermisst. Seine Familie und Freunde hatten deshalb über Social Media und mit Flyern in Berlin und Potsdam auf die Suche aufmerksam gemacht.

Auf Facebook hatten sie geschrieben: „Jacob hatte in seinem Leben schon schwere depressive Phasen. Leider ist er gerade wieder in so einer Phase.“ Drachenbergs Angehörige hätten Angst gehabt, dass er sich „etwas antun könnte“.

Die Berliner Polizei hatte im Vorfeld Ermittlungen aufgenommen und stand in Kontakt mit Drachenbergs Umfeld, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auf Twitter bedankten sich Familie und Freunde Drachenbergs für die „unfassbare Unterstützung in den letzten Tagen“. Und weiter: „Wir sind so gerührt, wie viele Menschen Anteil genommen und uns geholfen haben.“

Im Zuge der Suchaktion hatten Berlinerinnen und Berliner Flyer an öffentlichen Plätzen angebracht und Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte Drachenbergs gegeben.

Drachenberg spielte bis 2016 Wasserball und war Kapitän der Potsdam Orcas in der ersten Wasserball-Liga. Nach seinem Psychologie-Studium arbeitete er als Stress-Coach gegen Burnout-Erkrankungen – ausgelöst durch eigene Erfahrungen mit der Krankheit.